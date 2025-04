Bank Indonesia Lakukan Intervensi untuk Menstabilkan Nilai Tukar Rupiah

Sebelumnya, nilai rupiah sempat menembus angka Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar asing atau NDF selama lebaran. Kemudian pada perdagangan Jumat, 4 April 2025, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.006 per dolar AS. Pemberlakuan tarif impor AS dianggap jadi salah satu pemicunya.