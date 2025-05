TEMPO.CO, Nusa Dua – Bank Indonesia (BI) meraih tiga penghargaan dalam The 8th Annual Global Corporate Social Responsibility (CSR) Summit and Awards 2016. Dua penghargaan emas masing-masing diraih pada kategori Excellence in Provision of Literacy and Education Award dengan market capitalization di atas US$ 1 miliar dan Empowerment of Women Award. Sementara itu, satu perunggu diraih oleh BI pada kategori Product Excellence Award.



Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Hutabarat hadir menerima ketiga penghargaan itu. Ia awalnya berniat datang untuk memperkenalkan program CSR BI di forum internasional tersebut. “Penghargaan ini di luar ekspektasi kami. Ini sinergi dan hasil kerja keras teman-teman di Departemen Komunikasi BI,” kata Arbonas setelah menerima penghargaan itu di Nusa Dua, Bali, Kamis malam, 21 April 2016.



Arbonas mengatakan setiap tahun selalu merencanakan program untuk CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, BI memiliki program-program CSR yang tidak kalah penting dari lembaga internasional lain. Penghargaan itu, kata dia, adalah wujud sinergi kerja sama di semua divisi di Departemen Komunikasi BI.



Dalam The 8th Annual Global CSR Summit and Awards tahun ini, terdapat tujuh kategori, di antaranya Best Environmental Excellence Award, Best Community Programme Award, Excellence in Provision of Literacy and Education Award, Empowerment of Women Award, Best Workplace Practice, CSR Leadership Award, dan Product Excellence Award.



Dari tujuh kategori tersebut, tahun ini BI mengikuti empat kategori. Arbonas mengatakan empat kategori yang diikuti, antara lain Best Community Programme Award, Excellence in Provision of Literacy and Education Award, Empowerment of Women Award, dan Product Excellence Award.



Arbonas mengatakan penghargaan emas diberikan salah satunya melalui program CSR BI Corners. BI menyediakan infrastruktur perpustakaan di semua universitas di Indonesia. Tahun lalu, BI membangun 106 BI Corners. Tahun ini, BI menargetkan 150 BI Corners. Ia berharap, 5 tahun ke depan, BI dapat membangun seribu BI Corners di semua jenjang pendidikan untuk mendukung literasi keuangan. Selain itu, BI membantu para pengusaha perempuan mengelola unit usaha serta pembukuan agar usaha yang dibina menjadi bankable.



The Annual Global CSR Summit and Awards adalah penghargaan paling prestisius untuk program-program CSR dari berbagai lembaga di Asia. Tahun ini merupakan pemberian penghargaan kedelapan. Penghargaan itu diberikan kepada lembaga yang mampu menciptakan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, inovasi produk, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola CSR yang baik dan transparan.



DANANG FIRMANTO