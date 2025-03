Bank Indonesia Ungkap Penyebab Rupiah Mulai Menguat Sejak Awal Maret

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI, akhir Februari 2025, rupiah melemah hingga menembus 16.575 per dolar AS. Pada awal pekan di bulan ini atau 3 Maret 2025, rupiah berada di level 16.506 per dolar AS. Hari berikutnya menguat menjadi 16.443 per dolar. Kurs terus mengalami penguatan hingga 6 Maret 2025 berada di level 16.315 per dolar.