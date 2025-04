Bapanas Klaim Harga Pangan Mulai Turun Pasca-Lebaran

Berdasarkan Data Panel Harga Badan Pangan Nasional, rerata harga nasional cabai rawit merah memang tercatat sudah menurun. Pada tingkat konsumen, harga rerata nasional cabai rawit merah per Ahad kemarin, 6 April 2025 tercatat Rp 81.743 per kilogram, turun dari harga rata-rata pada 2 April sebesar Rp 93.492 per kg. Sedangkan harga cabai merah keriting turun dari Rp 67.297 per kg pada 2 April 2025 menjadi Rp 57.484 per kg kemarin.