Bapanas Minta ID Food Impor 25 Ribu Ton Bawang Putih

Pasalnya, harga yang didapat mereka dari Cina mencapai US$ 1.445 per ton. Dengan kurs Rp 16.400 per dolar AS, harga bawang putih dari Negeri Tirai Bambu sebesar Rp 23.698.000 per ton atau hanya Rp 23.698 per kilogram. Harga belakangan bahkan turun hingga US$ 1.140 per ton. Ditambah tetek-bengek biaya transportasi, total kocek yang harus dirogoh importir hingga bawang putih sampai ke gudang mereka mencapai Rp 25.198 per kilogram. Dari sini, harga jual di tingkat importir mencapai Rp 33.500 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dari harga yang dipatok pemerintah untuk operasi pasar, yakni Rp 32 ribu per kilogram.