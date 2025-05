TEMPO.CO, Yogyakarta - Pelaku pariwisata di Yogyakarta menyambut baik keputusan pemerintah menambah jumlah negara bebas visa kunjungan ke Indonesia sebanyak 45 negara. Hingga akhir tahun ini bakal ada 90 negara yang warganya bebas berkunjung ke Indonesia tanpa visa. Negara itu di antaranya Turki, Uni Emirat Arab, Vatikan, Venezuela, dan Yunani.



Ketua Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies DIY, Sudianto mengatakan kebijakan itu membuat wisatawan akan lebih mudah datang ke Indonesia. Dampaknya adalah menambah jumlah kunjungan wisata. Lewat kebijakan itu, dia berharap pemerintah lebih fokus pada promosi pariwisata secara masif.



“Sarana dan prasarana obyek wisata juga harus dibenahi supaya memadai,” kata Sudianto, Kamis, 15 Oktober 2015.



Sudianto optimistis sektor pariwisata akan tumbuh seiring dengan keseriusan pemerintah. Presiden Joko Widodo menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta orang per tahun pada 2019. Sudianto mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang mengalokasikan dana jauh lebih besar untuk sektor pariwisata ketimbang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Menurut dia, untuk pariwisata di Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperkuat branding wisata di Yogyakarta. Caranya dengan mengundang banyak media asing maupun blogger untuk lebih banyak menulis tentang wisata di Yogyakarta yang unik dan beragam. Publikasi ini penting supaya dunia lebih cepat mengenal berbagai obyek wisata Yogyakarta. “Jadi yang diperlukan tidak hanya membuat slogan Yogya Istimewa,” kata Sudianto.



Selain pemerintah, pelaku wisata, kata Sudianto perlu mengembangkan paket wisata yang lebih bervariasi. Misalnya, menyiapkan paket wisata sesuai segmentasi pasar. Pelaku wisata juga perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia secara profesional.



Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Istijab Danunagoro berharap penambahan negara bebas visa akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah ini. Jumlah turis mancanegara yang datang ke daerah ini hanya 180 ribu orang pada. Ia berharap kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 20 persen pada 2015-2016.



Dia mengatakan PHRI sedang berusaha mengusulkan adanya badan promosi pariwisata DIY kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. “Lembaga ini akan fokus pada promosi pariwisata Yogyakarta,” kata Istijab.



Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pada 2013 turis dari Belanda berada pada urutan teratas paling banyak mengunjungi Yogyakarta untuk kawasan Eropa. Jumlah pengunjung dari Belanda pada tahun itu mencapai 26. 652. Sedangkan, di kawasan Asia turis paling banyak berasal dari Jepang, yakni 25.301 orang. Turis Malaysia menempati posisi tiga teratas dari jumlah kunjungan, yakni 22.227 orang. Perancis berada pada urutan keempat, sebanyak 14.924 orang. Turis dari Singapura berada di posisi ke lima dengan jumlah kunjungan 12.576 orang.



SHINTA MAHARANI