Begini Aksi Sri Mulyani dalam Perayaan Natal Kementeriannya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri perayaan Natal pegawai Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Desember 2016. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani memberikan kejutan dengan menyanyikan sebuah lagu.



Di akhir perayaan, Sri Mulyani yang mengenakan kebaya hijau dan kain batik tiba-tiba naik ke panggung dengan membawa mikrofon dan sebuah kertas. Alunan musik sebuah lagu pun mengiringi langkah Sri Mulyani naik ke panggung. Ternyata Sri Mulyani menyanyikan lagu milik Josh Groban berjudul You Raise Me Up.



"When I am down and, oh, my soul, so weary. When troubles come and my heart burdened be. Then I am still and wait here in the silence. Until you come and sit awhile with me," dendang Sri Mulyani dengan suara soprannya yang merdu. Di tengah lagu, penyanyi kondang Edo Kondologit ikut bernyanyi bersama Sri Mulyani.



Keduanya kemudian berduet menyanyikan bait refrain dengan apik. "You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be." Penampilan keduanya yang sangat kompak itu pun mendapatkan tepuk tangan meriah dari para tamu.



Dalam acara itu, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Hadir pula Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.



ANGELINA ANJAR SAWITRI



Baca juga:

Begini Sosok Marie Muhammad di Mata Sri Mulyani

Marie Muhammad Wafat, Boediono: Beliau Pekerja Keras