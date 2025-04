Begini Karir Personil One Direction Setelah Berpisah

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tujuh tahun terbentuknya band One Direction, kini fans di seluruh dunia sedang memperingati hari jadi band tersebut di berbagai media sosial. Di Twitter, media sosial tersebut sedang viral dengan hashtag #7YearsofOneDirection.



Baca: Keceplosan, Liam Payne One Direction Sebut Cheryl Istrinya



Namun kabarnya sekarang One Direction sedang mengalami ‘istirahat’ yang entah sampai kapan. Personil One Direction tampaknya lebih sibuk mengembangkan karir solonya. Berikut kesibukan masing-masing personil di masa 'istirahat' One Direction.



1. Zayn Malik

Zayn Malik, 24 tahun, merupakan personil yang pertama untuk keluar dari band One Direction. Pada 2015, ia mulai bekerja dengan berbagai produser seperti Naughty Boy dan rapper Kerpt dan Konan. Kolaborasi itu berujung ke albumnya bernama Mind of Mine dengan lagu Pillow Talk dan Like I Would yang berhasil menjadi hits.



Namun, kesehatan mental Zayn Malik memaksakannya untuk menghentingkan turnya tahun lalu. “Saya rasa saya sudah ada progress namun saya mengetahui bahwa saya belum cukup percaya diri untuk tampil di pertujunkan di Dubai Oktober nanti,” kata Zayn Malik di pernyataannya.



2. Harry Styles

Tahun ini Harry Styles telah meliris album dan menjadi bintang film Dunkirk yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Salah satu lagu hit musikus 23 tahun ini, Sign of Times, berhasil duduk di peringkat pertama di EBBC. Musik Harry bercondong kepada soul, glam-rock, dan Brit-pop.



3. Niall Horan

Niall Horan, 23 tahun, merupakan satu-satunya personill One Direction yang belum meliris album. Namun dia telah meliris dua single ‘This Town’ dan ‘Slow Hands’. This Town memiliki tema lagu yang bersifat lebih akustik, sementara Slow Hands masih mirip dengan lagu-lagu di album terakhir One Direction, Made in the AM pada tahun 2015.



4. Liam Payne

Banyak fans yang takut bahwa Liam Payne akan hilang setelah pecahnya band One Direction. Namun pria 23 tahun ini berhasil mematahkan anggapan itu dengan meliris satu single pada May lalu berjudul Strip That Down bersama rapper Quavo dari Migos.



5. Louis Tomlinson

Personil tertua One Direction, Louis Tomlinson, 25 tahun, sedang bekerja sama dengan berbagai klub dan DJ seperti Steve Aoki dengan meliris single pertamanya Just Hold On serta lagu kolaborasi bersama Bebe Rexha, Back to You. Kedua lagu tersebut memiliki jenis EDM yang sering dimainkan di berbagai acara-acara musik dan klub di dunia.



THE NATIONAL | PUTRI THALIAH