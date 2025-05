Begini Neraca Perdagangan Indonesia dengan India dan Pakistan

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara masih surplus. Neraca perdagangan Indonesia dengan India pada 2024 lalu surplus sebesar 14,67 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai ekspor Indonesia pada 2024 mencapai 20,33 miliar dolar AS sedangkan impor sebesar 5,66 miliar dolar AS. Kementerian Perdagangan mencatat ekspor Indonesia ke India berupa batu bara, minyak kelapa sawit, baja, biji tembaga dan perhiasan.