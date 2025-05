TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) ke-24 berlangsung di Jakarta pada 19-21 April 2015. Ini adalah kali kedua Indonesia terpilih sebagai tuan rumah setelah sebelumnya pada 2011.



"Forum ini merupakan kesempatan berharga bagi pemerintah Indonesia yang baru untuk mempromosikan visi-misi dan program di bidang perekonomian," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin, 20 April 2015.



Mengangkat tema "Anchoring Trust in East Asia's New Regionalism", WEF-EA 2015 akan dihadiri sekitar 700 partisipan dari lebih 40 negara. Termasuk CEO dan pimpinan perusahaan serta 40 menteri dan perwakilan dari organisasi internasional.



Ada tiga pilar yang akan menjadi pembahasan utama dalam WEF-EA 2015. Pertama, masyarakat dunia yang mengidentifikasi potensi solusi untuk menekan tantangan sosial.



Kedua, ekonomi baru yang membahas peluang dan gangguan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur. " Misalnya, inovasi teknologi, dampak dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau kelestarian lingkungan dan sosial," kata Sofyan.



Ketiga, kawasan regional baru yang tidak hanya mengkaji perkembangan kerja sama regional, tapi juga tekanan politik yang menghambat kemajuan.



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan penyelenggaraan WEF-EA 2015 merupakan kesempatan yang baik untuk mempromosikan reformasi birokrasi di bidang investasi, khususnya dengan telah diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.



"Sistem ini menawarkan pelayanan perizinan investasi yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi, sehingga investor dapat memonitor progres aplikasi perizinan yang dilakukan," tuturnya.



PINGIT ARIA