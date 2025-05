Begini Respon Atas Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman menilai penyebab dari anjloknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Selain konsumsi, investasi yang berkontribusi 28,03 persen terhadap PDB Indonesia juga melambat. Pada kuartal pertama 2025, salah satu motor penggerak ekonomi ini hanya tumbuh 2,1 persen. “Performa tersebut mengindikasikan pelaku usaha turut merasakan ketidakpastian sehingga menahan ekspansi,” terang Taufik.