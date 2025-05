TEMPO.CO, Jakarta - Wilayah Bekasi yang diapit daerah Ibu Kota di sebelah barat dan kawasan industri di sebelah timur merupakan area strategis untuk lokasi investasi properti. Demikian disampaikan seorang pengembang.



"Bekasi itu posisinya menyangga dua wilayah, yakni Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan kawasan industri Cikarang yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadikannya lokasi strategis," ujar Direktur Utama PT Triputri Natatama, perusahaan pengembang properti Binakarya Group, Leonardi Setiawan, di Bekasi, Sabtu, 5 September 2015.



Selain lokasinya strategis, kata dia, daya tarik investasi kota terbesar nomor empat di Indonesia ini terletak pada harga tanahnya, yang nilainya terus meninggi dalam beberapa tahun terakhir. "Tahun lalu, rata-rata harga tanah di Bekasi hanya Rp 9 juta per meter, dan pada tahun ini harganya ada yang mencapai Rp 13 juta per meter," katanya.



Ia menambahkan, jarak tempuh menuju Jakarta yang dapat dijangkau dalam waktu 30 menit juga menjadi salah satu keunggulan Kota Patriot tersebut. Leonardi, yang ditemui dalam acara "Topping Off" atau pengecoran lantai atas Lagoon Apartment Tower itu, menuturkan sejumlah pengembang properti juga mulai "melirik" wilayah Bekasi karena pembangunan infrastrukturnya terus dikembangkan pemerintah daerah.



Menurut dia, pengembangan Lagoon Apartment oleh Binakarya Group di lahan seluas 10 hektare itu menjadi salah satu contoh properti yang mendapatkan keuntungan dari perkembangan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi. "Setiap tahun, penjualan apartemen di Bekasi ini terus meningkat, rata-rata dapat mencapai 30 persen," tuturnya.



Ia menjelaskan perbaikan jalan dan pengaturan akses yang baik menuju dua jalan tol, yaitu Jalan Tol Bekasi Barat dan Jalan Tol Bekasi Timur, membuat 1.345 unit hunian di kawasan Bekasi Timur itu terjual hingga 90 persen dalam kurun waktu beberapa bulan. Bahkan, ia menambahkan, sejumlah pusat perbelanjaan yang didirikan di "jantung" kota membuat properti kawasan yang terletak di sebelah timur Jakarta ini mulai dibidik warga asing.



"Sekitar 10 persen permintaan hunian di Lagoon Apartment ini berasal dari warga asing, terutama yang berkebangsaan Korea Selatan," ucapnya. Karena itu, ia menilai daya tarik yang dimiliki Bekasi pada sektor properti dapat terus menjadi unggulan.



