Belanja Modal Pertagas Baru Terserap US$ 200 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga September lalu, PT Pertamina Gas (Pertagas) baru menggelontorkan belanja modal (capital expenditure) sebesar US$ 200 juta. Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya mengatakan tahun ini Pertagas menargetkan belanja modal sebesar US$ 315 juta. Target tersebut masuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertagas 2015.



Hendra menuturkan penyerapan belanja modal tahun ini mengalami penurunan. "Dibanding pada 2014, turun," katanya di kantor pusat Pertamina, Kamis, 15 Oktober 2015.



Dia mencontohkan izin prinsip pembangunan jaringan pipa gas Porong-Grati yang mengalami keterlambatan serta progres pembangunan gas pipeline baru mencapai 70 persen sampai September 2015 dari target onstream pada akhir tahun ini.



Hal yang sama terjadi pada proyek jalur pipa gas Belawan-Sei Mangkei yang mundur karena terlambat izin menggunakan jalan tol. Hingga dua bulan lalu, pembangunan jalur pipa gas tersebut baru mencapai 81 persen. Selain itu, beberapa proyek masih berjalan, seperti jaringan pipa Gresik-Semarang yang baru mencapai 64 persen per September dan ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2016.



Sementara itu, Pertagas menargetkan 115 ribu sambungan rumah tangga (SR) terpasang pipa gas pada 25 kota dalam program pengembangan jaringan city gas 2015-2020. Tahun ini, Pertagas melakukan kajian pengembangan jaringan city gas (FEED) pada 10 kota. Sepuluh kota tersebut adalah Prabumulih, Tangerang Selatan, Cibinong, Subang, Semarang, Kuala Simpang, Cilegon, Purwakarta, Cibubur, dan Serang.



Sedangkan tahun depan, rencananya dilakukan 15 FEED untuk 15 kota, antara lain Serpong, Cikarang, Gresik, Sidoarjo, Pekanbaru, Lhokseumawe, Lhoksukon, Jakarta Selatan, Karawang, Idie, Bojonegoro, Cirebon, Palembang, Lamongan, dan Jakarta Utara-Jakarta Timur.



ALI HIDAYAT