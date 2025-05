TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink selama 15-18 April 2015 di Tokyo mengadakan serangkaian pertemuan dengan sejumlah lessor (perusahaan pembiayaan) di Jepang untuk menegosiasikan pengadaan pesawat-pesawat baru sebagai bagian dari ekspansi bisnis dua tahun ke depan.



President & CEO Citilink Indonesia Albert Burhan di Jakarta, Rabu, 22 April 2015, mengatakan kunjungan ke Jepang merupakan penjajakan yang masih bersifat tukar pikiran. Namun kunjungan tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk membantu pengembangan ekspansi bisnis Citilink.



“Para lessor Jepang setuju untuk membantu Citilink dalam hal leasing pesawat-pesawat baru tanpa memerlukan prosedur yang rumit dengan terms yang baik,” ucap Albert.



Albert bersama Direktur Keuangan Citilink Indonesia Mega Satria mengadakan pertemuan maraton selama tiga hari dengan pimpinan Mitsui Co, Togin Leasing Co, SMBC Leasing Co, Chishima Co, dan sejumlah bankir utama Jepang lain.



Para lessor setuju memberikan persyaratan yang tidak terlalu memberatkan pihak Citilink untuk menambah jumlah pesawat jenis Airbus A320, yang memang menjadi pilihan utama Citilink. Sebagai LCC, Citilink menetapkan kebijakan satu tipe pesawat agar memudahkan dalam hal pemeliharaan dan perawatan armadanya.



Albert menuturkan kesepakatan yang telah dipahami kedua pihak akan dilanjutkan dengan pertemuan lebih serius dalam hal teknis dan finansial dalam beberapa waktu yang tak lama lagi. Sejumlah dokumen tetap harus dipenuhi Citilink agar bisa mendapat prioritas dari pihak lessor Jepang.



EFRI RITONGA