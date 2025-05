TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia menambah layanan pembayaran tiket penerbangan dengan menggandeng jaringan retail Pertamina, Bright Store. Kerja sama tersebut merupakan antisipasi lonjakan jumlah pemesanan tiket penerbangan selama libur Lebaran 2016.



"Kerja sama ini merupakan salah satu upaya peningkatan layanan Citilink," kata Presiden Direktur Citilink Indonesia Albert Burhan saat konferensi pers di Bright Pertamina COCO MT. Haryono, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016.



Albert mengatakan Bright Store menyediakan Payment Poin bagi penumpang Citilink. Bright menerima pembayaran atas kode booking atau kode pembayaran dari Citilink.



Direktur Utama Pertamina Retail Toharso mengatakan ada sepuluh gerai Bright Store yang menerima pembayaran. Di Jakarta, gerainya terletak di Cikini, S.Parman, Kuningan, Kemang, M.T. Haryono, dan Pertamina Pusat. Gerai lainnya ialah Bright Hyundai Cikarang, Bright Ahmad Yani Bekasi, Bright Kalimalang, dan Bright Tangerang BSD3.



Rencananya, kerja sama dilaksanakan di 400 gerai Bright yang ada di setiap SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. "Ke depan, Bright tidak hanya menjadi outlet pembayaran tiket, tapi juga tempat check in," ucap Toharso.



Citilink telah memiliki 32 ribu outlet pembayaran tiket penerbangan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan hasil kerja sama dengan jaringan retail minimarket, seperti lndomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan, Carrefour, dan Kantor Pos.



Selain melayani pembayaran, Bright Store memberikan potongan harga untuk minimal transaksi Rp 50 ribu di Bright Cafe Bandara Kualanamu dengan menunjukkan boarding pass Citilink. "Potongan bernama Boarding Pass to Value tersebut diberikan sebesar 20 persen," kata Toharso.



Dua anak perusahaan BUMN itu juga bekerja sama dalam program Corporate Rate atau Loyalty Program Corporate. Kerja sama ini ditujukan bagi pekerja dan keluarga dari Pertamina Retail melalui program diskon dan rebate yang diberikan Citilink.



Albert berharap, kerja sama tersebut memberikan kemudahan serta kenyamanan bertransaksi bagi semua pelanggan. "Terutama jelang lonjakan pemesanan tiket selama libur Lebaran 2016," ucapnya. Toharso mengatakan program tersebut sejalan dengan komitmen Pertamina Retail sebagai perusahaan yang berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan.



VINDRY FLORENTIN