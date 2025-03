Benarkah Nuklir Sumber Energi Terbersih Seperti Klaim Prabowo

Peneliti di Departemen Teknik Nuklir, Plasma, dan Radiologi, The University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, Harun Ardiansyah, mengatakan energi nuklir memang tidak masuk dalam kategori energi terbarukan karena sumber penghasil energinya adalah uranium dan thorium. “Keduanya tak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus,” kata Harun lewat surat elektronik pada 9 Maret 2025.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, emisi karbon dioksida dari pembangkir nuklir sebesar 13 gram/kWh. Sementara itu, tenaga surya 43 gram/kWh, tenaga angin 13 gram/kWh, panas bumi 37 gram/kWh, biomassa 52 gram/kWh, dan tenaga air 21 gram/kWh. Ia mengutip riset yang dilakukan The National Renewable Energy Laboratory (NREL) milik Departemen Energi Amerika Serikat pada 2021.

Laporan The Financial Costs of the Chernobyl Nuclear Power Plant Disaster: A Review of the Literature pada 2016 menyebutkan bahwa insiden Chernobyl menyebabkan 10 juta orang terpapar radiasi. Kerugian akibat kejadian itu menembus Rp 10,5 kuadriliun dalam 30 tahun setelah kejadian.