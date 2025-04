Berapa Harta Bupati Indramayu Lucky Hakim yang Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin Menteri?

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lucky terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2014-2019. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 5.730.016.109 per 3 Desember 2014.

Kemudian, dia kembali menyerahkan LHKPN ketika mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat. Total hartanya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 12.276.500.000 per 6 September 2020, Rp 11.776.500.000 per 31 Desember 2021, dan Rp 10.709.638.600 per 31 Desember 2022.