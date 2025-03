Berapa Perkiraan Gaji Jajaran Pimpinan Danantara?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut besaran gaji jajaran direksi Danantara masih menjadi tanda tanya. Namun, ia memperkirakan nilainya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan direksi BUMN pada umumnya. "Gaji direktur Pertamina saja kalau enggak salah sekitar Rp 200 juta per bulan. Pasti (jajaran pengurus Danantara) jauh dari itu. Danantara kan superholding, jadi harusnya jauh di atasnya," ujar Esther saat dihubungi pada Rabu, 12 Maret 2025.