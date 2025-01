BI Diprediksi Pertahankan Suku Bunga 6 Persen pada Rapat Perdana 2025

Kebijakan BI untuk tak menurunkan suku bunga diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky memaparkan bulan ini rupiah melemah 2,11 persen. Selama sebulan terakhir mata uang Indonesia terdepresiasi dari Rp 15.860 per dolar AS menjadi Rp 16.195 per dolar AS pada 9 Januari 2025.