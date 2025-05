TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat suku bunga acuan (BI rate) diperkirakan akan bertahan di level 7,5 persen yang diharapkan dapat menahan keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia, ujar Kepala Ekonom Global Market Permata Bank Josua Pardede.



"Bank Indonesia diperkirakan akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada fundamentalnya. Dengan demikian, BI diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter ketat pada 2015 ini supaya defisit neraca transaksi berjalan menuju ke level yang lebih sehat," kata Josua di Jakarta, Rabu.



Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut pada Maret lalu seiring dengan penguatan dolar AS terhadap mata uang utama dan Asia. Pada Maret, rupiah terdepresiasi secara rata-rata 2,4 persen ke level Rp 13.071 per dolar AS dibandingkan rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan sebelumnya di level Rp 12.765 per dolar AS.



Nilai tukar rupiah sempat melemah ke level terendahnya yaitu Rp 13.425 per dolar AS menjelang rapat FOMC yang digelar 17-18 Maret lalu. Namun, dalam rapat tersebut gubernur bank sentral AS menyatakan masih akan memantau perkembangan data-data ekonomi AS pada kuartal II tahun ini dan tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan 2015.



Josua menuturkan sinyal penundaan kenaikan suku bunga AS tersebut serta data tenaga kerja AS yang lebih rendah dari perkiraan memicu pelemahan nilai tukar dolar terhadap mata uang utama dan mata uang Asia.



"Hal tersebut kemudian memberikan angin segar bagi rupiah di mana rupiah kembali menguat ke level Rp 12.912 per dolar AS pada 24 Maret lalu. Namun demikian, pelaku pasar masih mewaspadai kenaikan suku bunga AS yang tinggal menunggu waktu di tahun ini," ujarnya.



Pelemahan nilai tukar rupiah pada Maret juga didorong permintaan dolar yang meningkat pada pasar domestik karena pembayaran utang luar negeri swasta.



Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan langkah intervensi di pasar domestik dan hal itu terkonfirmasi dengan turunnya cadangan devisa pada Maret menjadi 111,6 miliar dolar AS dari 115,53 miliar dolar AS pada Februari. Di pasar keuangan juga tercatat aksi jual dana asing mencapai 3,8 miliar dolar AS sejak minggu terakhir Desember 2014.



