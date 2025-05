Biaya Bank Pengaruhi Tingginya Bunga Bank Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pendanaan dan Distribusi Bank Tabungan Negara Sis Apik Wijayanto menilai tingginya suku bunga bank Indonesia dipengaruhi mekanisme pasar.



“Tergantung dari suku bunga pasar. Sekarang memang lagi tinggi karena kondisi pasar, tapi pelan-pelan akan menurun,” kata Wijayanto saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan, Jumat, 2 Oktober 2015.



Selain itu, Wijayanto mengemukakan biaya pendanaan bank (cost of fund) juga mempengaruhi tingginya tingkat suku bunga bank saat ini. “Bank harus mengeluarkan biaya setiap memperoleh dana dari sumbernya. Cost of fund itu yang menyebabkan. Tapi pelan-pelan akan menurun itu,” kata Wijayanto.



Wijayanto mengaku pihaknya tidak mengambil margin keuntungan yang besar karena tergantung pada biaya untuk mengolah kegiatan operasional transaksi bank sehari-hari. “Marginnya tidak besar karena kami tergantung pada biaya overhead, terus cost of fund-nya juga. Ini akan sangat tergantung dari situ.”



Sementara itu untuk menurunkan bunga kredit, ia mengatakan sepanjang suku bunga dana masyarakat rendah, suku bunga kredit juga akan mengalami penurunan. Namun yang penting adalah kondisi ekonomi Indonesia yang baik, sehingga menarik para pihak untuk berinvestasi di sektor riil.



“Salah satu pendorongnya adalah kondisi ekonomi yang membaik itu akan meningkatkan investasi dan ekonomi return yang tinggi,” ujar Wijayanto.



DANANG FIRMANTO