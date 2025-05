Biaya Pemulihan Kebakaran Hutan Rp 5 Juta per Hektare

TEMPO.CO, Jakarta - Pemulihan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan dinilai butuh waktu lama dan biaya yang cukup mahal. Ahli tata kelola air dan hidrologi dari Universitas Sriwijaya, Momon Sodik Imanudin, mengatakan pemulihan lahan tersebut membutuhkan waktu sekitar lima tahun dengan biaya Rp 5 juta per hektare.



“Berdasarkan penelitian saya di Kawasan Ogan Komering Ilir (OKI), setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun dengan biaya Rp 5 juta per hektare per tahun dengan menggunakan teknologi,” katanya, Jumat 2 Oktober 2015.

Menurut Momon, kualitas tanah hasil pembakaran itu pun sebetulnya bakal menjadi buruk sehingga berdampak pada komoditas yang akan ditanam. “Jika pembakaran lahan ini terus berlangsung maka tanah akan menjadi lapar, atau terus menerus ingin makan karena unsur haranya berkurang. Tanah harus dipupuk terus dan dosisnya terpaksa ditambah terus. Akhirnya kerusakan tanah tidak dapat terelakkan lagi,” terangnya.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya menyosialisasikan agar masyarakat tidak membakar lahan, akan tetapi, yang terpenting yakni membuat kompensasi agar petani tidak membakar lahan. “Dapat dengan cara menyediakan eskavator, traktor, dan petugas di setiap desa di saat musim tanam. Ini lebih konkret,” katanya.

Berdasarkan catatan Momon, sebanyak 9.300 hektare lahan di Sumatera Selatan terbakar yang mana 99 persen merupakan akibat ulah manusia. Ketika dibakar, unsur hara tanah menjadi mudah hilang karena tidak ada kesempatan tersimpan di dalam tanah mengingat lahan yang terbakar sangat rawan erosi.

Kondisi itu sangat berbeda jika pembersihan lahan tanpa dibakar (ramah lingkungan). Humus ada kesempatan untuk bersembunyi di dalam tutupan tanah, semisal daun kering maka ada waktu untuk pembusukan.

Dia mengatakan, berdasarkan riset lembaga terkemuka, kerugian akibat kehilangan unsur hara ini mencapai nominal Rp 65 juta per hektare. Angka nominal itu didapatkan berdasarkan asumsi atas kehilangan unsur N dan C hingga 97 persen. Akibatnya, petani akan merasakan dampaknya secara bertahap pada masa mendatang dengan ditandai penurunan produksi lahan.

“Jika ini terjadi pada perkebunan sawit maka buahnya tidak ada sebanyak yang dihasilkan lahan yang tidak dibakar, jika ini pada perkebunan ubi maka hasilnya akan kurus-kurus,” paparnya.

