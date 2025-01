Bos First Travel Bacakan Proposal Perdamaian, Anniesa Menangis

TEMPO.CO, Jakarta -Bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surrachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan hadir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017. Mereka akan menghadiri rapat dengan ratusan kreditur First Travel dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).