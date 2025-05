Bos Twitter Bantah Hapus #Shame On You

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Twitter Dick Costolo membantah pihaknya menghapus hashtag (#) Shame on You saat pengguna platform itu merisak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Menurut dia, Twitter tidak pernah menghapus atau menambahkan hastag. "Itu hastag otomatis saja, ada yang muncul dan ada yang tenggelam. Tidak apa-apa, itu otomatis," katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis, 26 Maret 2015.



Hastag Shame on You sempat ramai dibicarakan karena SBY ingin menghapus undang-undang pemilihan langsung kepala daerah. Hastag ini sempat menjadi trending topic karena banyak pemilik akun yang menyatakan kekesalannya kepada SBY.



Hari ini Castolo menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Castolo mendiskusikan pengguna online yang sangat besar di Indonesia dan memiliki pengaruh bagi pertumbuhan dunia maya.



Sebagai platform komunikasi, Twitter menjalin kerja sama antara pemerintah. Dalam kunjungan di Indonesia, Castolo akan bertemu dengan customer dan partner-partner.



Menurut dia, salah satu keunggulan Twitter adalah menghargai suara pemilik akun tersebut. Pasalnya, salah satu tujuan dibuat platform yang berlambar burung biru ini adalah menyuarakan pendapat.



ALI HIDAYAT