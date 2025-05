TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan daftar obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat. Hingga November 2015, terdapat 54 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, 47 di antaranya ilegal (mencantumkan nomor izin fiktif) dan tujuh lainnya terdaftar tapi nomor izinnya telah dibatalkan.

Obat-obat tradisional ini rata-rata mengandung parasetamol dan fenilbutazon. Ada pula yang mengandung indometasin, kofein, natrium diklofenak, siproheptadin HCl, deksametason, CTM, sildenafil sitrat, dan sibutramin HCl.



Berikut daftar obat tradisional yang teridentifikasi BPOM mengandung bahan kimia obat.



1. Jiangsuan Zhitong Capsule

2. Amutik cairan obat dalam

3. Mahabbah Kapsul

4. Pegal Linu cap Kuda Balap cairan obat dalam

5. Pegal Linu cap Tunjung Biru cairan obat dalam

6. Pegal Linu Husada cairan obat dalam

7. Remak cairan obat dalam

8. Asam Urat + Flu Tulang Gingseng Plus

9. Asmat

10. Asmulin Serbuk

11. Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat

12. Buah Merah Asam Urat Flu Tulang

13. Buah Rosela

14. Bunga Sakti Plus Sirih Merah

15. Bunga Teratai

16. Cap Payung Super Ramuan Tradisional Madura diracik sempurna dan halal oleh K. Sa'um/H. Murais

17. Daun Encok

18. Daun Madu

19. Daun Sambung Nyowo

20. Duta Sehat Kapsul

21. Ekstrak Kapsul Pace-G

22. Extra Binahong

23. Extra Murinda

24. Ekstrak Kapsul Tujuh Daun

25. Fung She Gu Tong Wan

26. Gingseng Kianpi Capsule

27. Gingseng Kianpi Pil

28. Jamu Asam Urat ++ Akut Menahun

29. Jamu Asam Urat dan Pengapuran

30. Jamu Tradisional Pegal Linu Cap Madu Manggis

31. Jianbu Huqian Wan

32. Kapsul Asam Urat Laba-laba

33. King Cobra

34. Kuda Hitam Serbuk

35. Laba-laba Jamu Asam Urat

36. Leaves God Gingseng

37. New Bintang-bintang Tangkur Cobra

38. Plus Herbal Slim

39. Potre Koneng

40. Power Dragon Kapsul

41. Raja Tawon Cairan Obat Dalam

42. Sesak Nafas + Batuk Asthma Gingseng Plus

43. Seven Leave Gingseng

44. Shing Bee Bebas Nyeri Lambung

45. Simurat 99

46. Seledri Mahkota Dewa

47. Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna

48. Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng

49. Tongkat Naga Kapsul

50. Top Jaya Sakti Gemuk Sehat

51. Osagi Obat Sakit Gigi

52. Jamu Lotus

53. Jipin Srigala Biru (Jipin Lang Yi Hao)

54. Magic Penis



AHMAD FAIZ IBNU SANI

