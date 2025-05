BRI Kembali Sabet Penghargaan Dari Asiamoney

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mendapatkan penghargaan sebagai Best Domestic Bank in Indonesia 2016 dalam acara Summer Awards Dinner yang diselenggarakan oleh Asiamoney.



Penghargaan tersebut diberikan pada Rabu malam (21 September 2016) di Hong Kong dan diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank BRI Priyastomo. Ini merupakan penghargaan ketiga yang diperoleh bank itu secara berturut-turut dari Asiamoney.



Hari Siaga Amijarso, Corporate Secretary Bank BRI mengatakan penghargaan ini diberikan setelah Asiamoney melakukan riset terhadap kinerja bank – bank di Indonesia periode awal tahun 2015 hingga akhir kuartal I tahun 2016.



"Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi dan wujud pengakuan terhadap kinerja Bank BRI yang secara konsisten menjadi bank dengan profit terbesar di Indonesia, menjadi salah satu Bank yang terbesar dalam hal microfinance di dunia serta selalu berinovasi menggunakan teknologi tercanggih dalam menjangkau dan melayani nasabah yang tersebar di lebih dari 17.000 kepualauan di Indonesia”, ujar Hari Siaga Amijarso, Corporate Secretary Bank BRI.



Menurut Hari Siaga, penghargaan selama 3 tahun berturut-turut sejak 2014 membanggakan dan menambah motivasi untuk melayani pelanggan.



Hari menambahkan kinerja BRI triwulan II tahun 2016 yang tercatat positif. Hingga akhir Triwulan II tahun 2016, jumlah aset Bank BRI tercatat tumbuh sebesar 16,8% year on year (yoy) atau menjadi sebesar Rp872,9 triliun. Adapun laba triwulan II tercatat sebesar Rp12,047 triliun, tumbuh 1,6% dari periode yang sama 2015 yang sebesar Rp11,861 triliun.



Bank BUMN itu pada akhir Desember 2015 mencetak laba Rp25,204 triliun yang menjadikan Bank BRI sebagai bank dengan laba terbesar di Indonesia selam 11 tahun berturut- turut.



Hari mengungkapkan, komitmen Bank BRI untuk fokus dan konsisten dalam melayani sektor Usaha Mikro, menjadi salah satu faktor penting penilaian oleh Asiamoney, sehingga Bank BRI mampu memenangkan penghargaan Best Domestic Bank in Indonesia for 2016.



Hingga akhir triwulan II tahun 2016, pertumbuhan penyaluran kredit di sektor usaha mikro tercatat sebesar 22,4% yoy atau menjadi sebesar Rp202,9 triliun, dengan jumlah nasabah yang meningkat menjadi 8,6 juta nasabah di triwulan II tahun 2016 dari 7,5 juta nasabah di triwulan II tahun 2015, serta tingkat NPL yang terjaga di level 1,49% (gross). Sedangkan pertumbuhan micro funding tercatat 15,9% yoy menjadi Rp. 190,4 triliun, dengan komposisi 83,9% merupakan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah.



Di samping kinerja finansial, kata Hari, Asiamoney menilai salah satu faktor yang membuat Bank BRI unggul dibandingkan para pesaing adalah inovasi dalam bidang jasa dan teknologi yang dilakukan tanpa henti.



Dengan dukungan jaringan 10.628 unit kerja konvensional, 23.126 jaringan ATM BRI, 210,688 EDC BRI, 892 CDM BRI dan 57 E-BUZZ, maka Bank BRI membutuhkan jaringan yang handal dalam melayani nasabah yang berjumlah lebih dari 58 juta orang.



Pada penghargaan yang sama yang diraih oleh Bank BRI pada tahun 2015 lalu, salah satu faktor yang utama yang membuat Bank BRI meraih penghargaan Best Domestic Bank in Indonesia adalah inovasi berupa Teras BRI Kapal “Bahtera Seva” yang beroperasi di Kepulauan Seribu. Adapun pada tahun 2016 ini, direncanakan Bank BRI akan meluncurkan 2 Teras BRI Kapal yang akan beroperasi di Kepulauan Halmahera dan Nusa Tenggara Timur.



Pertumbuhan yang cepat dari jaringan BRI telah menciptakan kebutuhan yang mendesak untuk komunikasi. Atas dasar tersebut, Bank BRI meluncurkan BRIsat pada pertengahan 2016 yang menjadikan Bank BRI sebagai Bank pertama dan satu – satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri.Di sisi lain, kehadiran satelit BRIsat sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya oleh Bank BRI, salah satunya dengan pemanfaatan jaringan komunikasi yang digunakan oleh BRI Digital. BRI Digital yang terletak di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta merupakan outlet digital Bank BRI dengan teknologi terkini yang melayani kebutuhan transaksi dan informasi produk perbankan serta update seputar keuangan, investasi, transaksi e-dagang dan kebutuhan lainnya.



BRI Digital mengintegrasikan beberapa layanan perbankan secara terpadu dengan menyediakan beberapa fasilitas, antara lain Transparent Glass Interactive (Oled), Hybrid Machine, Smart Table, Cash Recycle Machine, Video Banking, E-UMKM Interactive, E-Board, Media Wall Interactive dan Online Banking.

