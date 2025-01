BTMU Berencana Beli 40 Persen Saham Bank Danamon

TEMPO. CO, Jakarta - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) berencana mengambil alih 40 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nilai akuisisi diperkirakan mencapai 200 miliar yen atau US$ 1,76 miliar. Dikutip dari Reuters, BTMU berencana akuisisi dengan mengambil alih saham mayoritas Danamon. Saham tersebut kini dimiliki holding BUMN Singapura, Temasek.