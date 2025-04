TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) berkolaborasi dengan Indonesia Property Watch (IPW) menggelar BTN Golden Property Awards (GPA) 2017. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap para pelaku bisnis properti di Indonesia.



Pemberian penghargaan dilakukan di Dian Ballroom, Kompleks Ciputra World, Karet, Jakarta Pusat. "Kami ingin memberi nilai lebih dan menjaga momentum. Diharapkan penilaian terhadap pengembang memberi semangat baru bahwa dia telah dinilai baik sehingga memberi semangat dan motivasi agar pengembang lain ikut serta," ujar Direktur Utama Bank BTN Maryono saat membuka acara tersebut, Senin, 11 September 2017.



BTN dan IPW melihat kinerja pengembang rumah subsidi. Hal itu termasuk kontribusi yang diberikan terhadap program sejuta rumah dari pemerintah.



BTN GPA 2017 pun mencari pengembang terbaik yang didasari sejumlah aspek, seperti realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) sepanjang 2016, kualitas kredit, dan kecakapan administratif. Penghargaan yang akan diberikan, menurut Maryono, meliputi sejumlah kategori, salah satunya Best of the Best Pengembang KPR Subsidi.



Ada juga kategori pemenang pengembang KPR subsidi tingkat nasional, grup pengembang KPR subsidi tingkat nasional, pengembang dengan kredit konstruksi terbaik, dan sejumlah kategori KPR non-subsidi.



Eksekutif IPW Ali Tranghada, , yang juga hadir dalam pembukaan acara, mengatakan pihaknya mendata sekitar 300 pengembang dengan 152 proyek. "Kami melakukan survei langsung sejak November 2016," katanya



Menurut Ali, 152 proyek yang ada sempat disaring tim penilai menjadi 70 nomine. Dari jumlah itu, terdapat 67 pengembang properti yang bersedia mempresentasikan proyeknya. "Ada 95 persen ikut serta. Kita lihat tanggapan pengembang sangat positif (terhadap BTN GPA)," ujarnya.



Best of the Best Pengembang KPR Subsidi BTN GPA 2017 diraih PT Budi Langgeng Persada. Adapun kategori Best of the Best Pengembang KPR Non-Subsidi disabet PT Ispi Pratama Lestari Perkasa.



YOHANES PASKALIS PAE DALE