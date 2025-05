BTN Sambut Baik Relaksasi LTV, Ini Manfaatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengatakan, kebijakan loan to value (LTV) atau besaran uang muka pembelian properti telah berhasil mengintervensi pembiayaan perumahan. Laju kredit, juga dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan LTV tersebut.



Menurut Maryono, kredit BTN tumbuh tinggi, bahkan di atas rata-rata, karena permintaan masyarakat bawah akan rumah terus ada. "Dengan LTV, pertumbuhan kredit ini bisa dikendalikan," katanya dalam diskusi media di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juni 2016.



Kebijakan LTV, ujar Maryono, juga bermanfaat dalam mengintervensi harga properti. Kebijakan itu berhasil menahan spekulasi dalam bisnis properti. Tetapi, dengan pertumbuhan kredit yang terus turun, relaksasi LTV sangat diperlukan.



Maryono mengatakan, relaksasi LTV yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia akan mendorong pertumbuhan kredit perseroan. Dia pun menyambut baik rencana relaksasi itu. "Ini akan mendorong bisnis di seputar pembiayaan perumahan untuk tumbuh Iebih baik," ujarnya.



Menurut Maryono, relaksasi LTV juga akan mendorong percepatan pemenuhan program sejuta rumah pada 2016. Pembeli rumah dengan fasilitas KPR juga mendapatkan manfaat dari relaksasi LTV karena uang muka yang dibayar akan Iebih kecil.



Selain itu, Maryono berujar, relaksasi LTV akan menggerakkan pembangunan perumahan oleh pengembang karena permintaan masyarakat akan rumah bertumbuh. "Relaksasi LTV pada akhirnya akan menjadi mata rantai bagi bergeraknya bisnis pembangunan perumahan."



Meningkatnya bisnis pembangunan perumahan, menurut Maryono, akan menjadi sumber untuk memperkuat sistem perekonomian nasional. "Pembiayaan perumahan itu berdampak pula terhadap GDP (gross domestic product) dan itu menjadi nadi bagi ekonomi bangsa," tutur Maryono.



Pada triwulan III mendatang, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan BI akan memperlonggar aturan loan to value. Dalam aturan LTV itu, salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BI adalah diizinkannya pembiayaan dengan sistem inden di luar rumah pertama.



Agus menilai, pertumbuhan kredit dalam dua tahun terakhir memang melambat. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang juga menurun. Dengan pelonggaran kebijakan LTV itu, Agus optimistis pertumbuhan kredit akan meningkat pada 2016, yakni menjadi double digit.



ANGELINA ANJAR SAWITRI