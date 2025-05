TEMPO.CO, Jakarta - Bank Tabungan Negara (BTN) bekerja sama dengan Go-Jek dalam layanan e-banking. Dengan kerja sama ini, nasabah Bank BTN pengguna layanan Go-Jek dapat menikmati fasilitas Go-Pay dengan melakukan top up di e-banking BTN.



"Ini adalah tambahan fasilitas layanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat sebagai nasabah Bank BTN agar lebih mudah dalam bertransaksi ketika menjadikan Go-Jek sebagai pilihan transportasi," ujar Direktur BTN Catur Budhiarto di Menara BTN, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.



Catur menjelaskan, BTN akan memberikan cashback sebesar 20 persen kepada nasabah yang melakukan top up Go-Pay melalui e-banking bank BTN. Promo ini berlaku 3-5 November 2016.



Chief Marketing Go-Jek Piotr Jakubowski mengatakan perusahaannya selalu berinovasi untuk melakukan layanan terbaik bagi pengguna. "Hadirnya Bank BTN sebagai salah satu partner bank kami akan semakin memudahkan pengguna layanan Go-Jek untuk melakukan top up Go-Pay," kata Piotr.



TONGAM SINAMBELA | NN