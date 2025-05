BTN Targetkan Pembiayaan 570 Ribu Rumah pada 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Maryono menargetkan BTN dapat memberikan dukungan pembiayaan bagi 570 ribu unit rumah pada 2016. Target tersebut untuk mendukung realisasi program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.



Menurut Maryono, pada 2015, BTN berhasil menyediakan pembiayaan untuk 440 ribu unit rumah. Untuk mengejar target 570 ribu unit rumah pada 2016, BTN akan memperluas segmen. “Kalau dulu kami hanya fokus pada pegawai negeri dan pekerja, sekarang masyarakat berpendapatan tidak tetap juga," katanya di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juni 2016.



Berdasarkan data BTN, hingga triwulan pertama 2016 realisasi pembiayaan untuk program satu juta rumah oleh BTN telah mencapai Rp 7,6 triliun. Dana itu untuk pembiayaan 58.712 unit rumah. Jumlah itu meliputi rumah subsidi sebanyak 44.449 unit dan rumah nonsubsidi 14.263 unit.



Data per 30 Maret 2016, kredit dan pembiayaan BTN juga tumbuh 18,9 persen. Kredit dan pembiayaan yang tumbuh menjadi Rp 143 triliun itu meningkat dibandingkan triwulan I 2015, yang saat itu senilai Rp 120 triliun. Pertumbuhan kredit yang masih cukup tinggi itu menunjukkan permintaan terhadap rumah masih cukup tinggi.



Maryono menjelaskan, untuk mendukung program satu juta rumah, BTN sepakat adanya relaksasi kebijakan loan to value (LTV) yang akan dilakukan Bank Indonesia. Relaksasi LTV akan mendorong pertumbuhan kredit. Pembeli rumah dengan fasilitas KPR juga akan mendapatkan manfaat karena uang muka yang dibayar akan lebih kecil.



ANGELINA ANJAR SAWITRI