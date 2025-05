Bulog Operasi Pasar, Harga Beras di Banyuwangi Tetap Tinggi

TEMPO.CO, Banyuwangi - Operasi pasar beras murah Badan Urusan Logistik yang digelar sejak Jumat pekan lalu, 27 Februari 2015, belum berpengaruh terhadap harga beras di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di dua pasar tersebut, harga beras kualitas medium tetap Rp 11 ribu dan premium Rp 12 ribu.



“Harga belum turun,” kata Susan, pedagang di Pasar Blambangan yang telah lima tahun berdagang, Senin, 2 Maret 2015. Ia menjual beras kualitas medium yang sebelumnya Rp 9.500 per kilogram, kini tetap berada di harga Rp 11 ribu.



Susan memperkirakan harga beras tak terpengaruh karena mutu beras operasi pasar Bulog rendah. Awalnya Susan berminat membeli beras Bulog karena harganya lebih murah. Namun, pelanggannya menolak karena warnanya kusam dan banyak gabah. Supaya bersih, beras Bulog itu digiling lagi. “Kalau digiling ya keluar biaya lagi.”



Menurut Susan, sejak harga beras naik dua pekan terakhir, jumlah pembeli di tokonya menurun drastis. Sebelumnya, beras milik Susan laku 50 kilogram per hari. Kini hanya terjual 25 kilogram per hari.



Budi Suno, pedagang di Pasar Banyuwangi, mengatakan hal yang sama. Harga beras medium di pasar itu Rp 11 ribu. Sedangkan yang kualitas premium atau super Rp 12 ribu per kilogram. Namun, kata Budi, meskipun harga naik jumlah pembelinya tetap. Ia menjual sekitar 50 kilogram per hari.



Wakil Kepala Bulog Divisi Regional Banyuwangi Komuli mengatakan belum mengevaluasi mengapa harga beras di pasar belum turun. Padahal, 2 ton beras yang dijual di Pasar Blambangan dan Pasar Banyuwangi selalu ludes. Apalagi, sejak 23 Februari Bulog telah mendistribusikan beras miskin ke sepuluh kecamatan. “Yang jelas kami sudah berusaha,” kata Komuli.



Badan Urusan Logistik Divisi Regional Banyuwangi, Jawa Timur, menggelontorkan 30 ton beras untuk operasi pasar pada 27 Februari hingga 11 Maret 2015. Operasi pasar beras murah akan digelar di 12 pasar secara bergiliran, yaitu di Pasar Banyuwangi, Pasar Blambangan, Wongsorejo, Bajul Mati, Kalipuro, Rogojampi, Pondoknongko, Singojuruh, Genteng, Gambiran, Srono dan Muncar.



Setiap hari masing-masing pasar mendapatkan jatah 1 ton beras kualitas sedang. Beras dijual dalam paket 5 kilogram seharga Rp 7.300 per kilogram.



IKA NINGTYAS