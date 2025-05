TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses menggelar acara “Yuk Nabung Saham” pada Desember 2015, kini Bursa Efek Indonesia (BEI) menyosialisasikan masyarakat untuk ikut andil dalam berinvestasi di pasar modal melalui reksadana. Mulai Rabu hingga Sabtu pekan ini, BEI akan menggelar acara Pesta Reksadana 2016.



Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan acara ini bertujuan mengubah pola pikir masyarakat agar mulai belajar investasi jangka panjang di pasar modal. "BEI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ingin suatu hari nanti terjadi perpindahan konsep dari masyarakat yang menyimpan di bank atau saving society menjadi investment society," kata Samsul Hidayat di BEI, Senin, 25 Januari 2016.



Menurut Samsul, reksadana tepat sebagai pilihan investasi di pasar modal bagi mereka yang memiliki waktu dan pengetahuan terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.



Berdasarkan data OJK per 23 Desember 2015, ada 1.083 produk reksadana yang terdaftar di OJK dengan total nilai aktiva bersih (NAB) sebanyak Rp 268,44 triliun dan 181,94 miliar unit penyertaan dari 15 jenis reksadana. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data akhir 2014 dengan 894 produk reksadana yang terdaftar di OJK dan jumlah NAB Rp 241,57 triliun dari 141,72 miliar penyertaan.



Menurut Direktur Kustodian Sental Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi kenaikan di tengah melemahnya perekonomian tersebut didasari tren pelaku pasar yang memanfaatkan penurunan harga saham untuk kembali menghimpun investasi melalui reksadana. "Investor kita sudah lebih pintar. Ketika pasar turun, saatnya beli saham. Jadi ini suatu pembuktian kalau pasar turun banyak orang yang membeli reksadana itu," kata Dewi.



Tujuan lain dari penyelenggaraan Pesta Reksadana 2016 adalah sebagai sarana peningkatan edukasi pasar modal secara langsung kepada masyarakat dan sarana peningkatan utilitas produk pasar modal. Melalui acara ini, masyarakat dapat membuka rekening reksadana on the spot selama acara berlangsung.





DESTRIANITA KUSUMASTUTI