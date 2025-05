Bursa Saham Asia Melemah Terkena Aksi Ambil Untung

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset NH Korindo Securities, Reza Priyambada mengatakan, setelah sempat rebound, bursa saham Asia mayoritas mulai berkurang penguatannya dan beberapa terlihat bergerak melemah.



“Pelemahan tersebut kembali terjadi akibat imbas profit taking kalangan investor setelah memanfaatkan momentum melemahnya kurs yen terhadap dolar Amerika Serikat,” ujar Reza melalui siaran pers, Kamis, 12 Mei 2016.



Reza menuturkan, kini laju yen berbalik menguat di tengah minyak dunia yang kembali melemah di level US$ 44 per barrel menyebabkan bursa saham Asia kembali dilanda awan mendung.



Meningkatnya cadangan devisa Jepang menjadi US$ 1.262,509 juta berkontribusi terhadap indeks Nikkei yang berhasil ditutup di zona hijau. Sementara bursa saham Cina dan sekitar cenderung melemah setelah pelaku pasar kembali mempertanyakan langkah pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.



“Meski laju harga sejumlah komoditas kembali menguat tetapi tidak banyak berimbas pada jalannya bursa saham Eropa yang cenderung berada di zona merah,” kata dia.



Kembali munculnya rilis kinerja dari beberapa emiten yang kurang baik dimanfaatkan pelaku pasar untuk ambil untung. Saham JC Decaux memimpin pelemahan akibat koreksi setelah beberapa bank investasi melakukan downgrade, baik peringkat maupun target harga di saham tersebut. Lalu, UK Manufacturing yang melemah di level -1,9 persen turut membuat laju bursa Eropa sedikit tertekan.



Imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang merespons rencana Shell menutup jaringan pipa minyaknya di Nigeria nampaknya belum mampu mempertahankan laju bursa saham Amerika di zona hijau. “Harapan kami pun kembali sirna dengan adanya pelemahan pada bursa saham Amerika semalam,” tutur Reza.



Ia melanjutkan, saham-saham energi yang diharapkan dapat membawa laju bursa saham ke teritori positif dan membuat kekhawatiran akan potensi kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika, berkurang di bulan Juni, juga tidak terealisasikan. Hal ini diimbangi dengan rilis beberapa kinerja emiten, seperti Walt Disney, Macy’s, dan Fossil yang di bawah estimasi.



BAGUS PRASETIYO