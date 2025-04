Bursa Saham, IHSG Kembali Terkoreksi Pascarebound

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali terkoreksi pada awal perdagangan hari ini, Jumat (19 Mei 2017), setelah berhasil mencetak rebound pada sesi perdagangan sebelumnya.

IHSG hari ini dibuka turun tipis 0,03 persen atau 1,91 poin di level 5.643,54 dan melandai 0,07 persen atau 4,13 poin ke level 5.641,32 pada pukul 09.06 WIB.

Pada perdagangan Kamis (18 Mei 2017), IHSG ditutup rebound 0,53 persen atau 29,96 poin di level 5.645,45, mengakhiri dua hari pelemahan berturut-turut sebelumnya.

Sebanyak 21 saham bergerak menguat, 7 saham bergerak melemah, dan 519 saham stagnan dari 547 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pagi ini.

Empat dari sembilan indeks sektoral IHSG bergerak negatif dengan tekanan utama dari sektor finansial (-0,54 persen) dan konsumer (-0,29 persen).

Adapun lima sektor lainnya bergerak positif dipimpin oleh infrastruktur yang menguat 0,67 persen.

Di bursa regional, indeks FTSE Straits Time Singapura pagi ini turun tipis 0,04 persen, indeks FTSE KLCI Malaysia menguat 0,19 persen, sedangkan indeks PSEi Filipina naik tipis 0,09 persen.

IHSG diperkirakan bergerak beragam pada perdagangan hari ini.

“IHSG bergerak pada kisaran level 5.610— 5.680,” kata Analis Waterfront Securities Indonesia Octavianus Marbun dalam risetny.

Sementara itu, indeks di bursa Wall Street ditutup rebound setelah sehari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup signifikan. Rebound indeks dipicu oleh sentimen positif dari data ekonomi yang bagus serta adanya langkah untuk melonggarkan aturan internet.

Namun, pasar juga masih mencermati perkembangan kondisi politik di Washington. Pasar sedikit lega karena akan ada penyelidikan campur tangan Rusia di pemilu AS tahun lalu serta potensi adanya kolusi antara kampanye Trump dan Rusia. Diharapkan, jika sudah terjadi penyelidikan maka akan mengakhiri ketidakpastian pasar.

Adapun, data ekonomi yang dirilis diantaranya data initial claims pekan lalu yang menunjukkan penurunan tenaga kerja yang mengajukan klaim menjadi 232 ribu dari 236 ribu, serta lebih baik dari estimasi 240 ribu.

Sejalan dengan IHSG, indeks Bisnis27 melemah 0,19 persen atau 0,95 poin ke 494,91 pada pukul 09.07 WIB, setelah dibuka turun tipis 0,06 persen atau 0,32 poin di posisi 495,55.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terpantau lanjut melemah 0,43 persen atau 58 poin ke Rp13.414 per dolar AS pada pukul 09.07 WIB, setelah kemarin ditutup melemah 32 poin di Rp13.356 per dolar AS.

Saham-saham yang melemah pada awal perdagangan:









BBRI





-1,77 persen









UNVR





-0,53 persen









TLKM





-0,23 persen









BBNI





-0,38 persen









Saham-saham yang menguat pada awal perdagangan:









GGRM





+1,35 persen









UNTR





+1,17 persen









ASII





+0,29 persen









LPPF





+1,71 persen











BISNIS.COM