Bursa Saham Tokyo Naik

TEMPO.CO, Jakarta -Saham-saham Tokyo ditutup sedikit lebih tinggi pada Senin, 17 Oktober 2016, menyusul penguatan saham-saham AS sebelum akhir pekan lalu didukung data penjualan ritel AS yang kuat dan laporan laba menyenangkan dari bank-bank besar.



Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo berakhir 43,75 poin atau 0,26 persen lebih tinggi dari penutupan Jumat (14/10) menjadi 16.900,12.



Sementara itu, indeks Topix dari seluruh saham papan utama ditutup bertambah 5,37 poin atau 0,40 persen menjadi 1.352,56.



Kenaikan dipimpin oleh saham-saham pertambangan, besi dan baja, dan real estat, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 1.633,3 miliar yen (15,67 miliar dolar AS).



ANTARA