Cadangan Devisa Menurun, Bank Indonesia Diminta Berhati-hati

TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan Bank Indonesia terlampau banyak mengeluarkan cadangan devisa dibandingkan negara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada April 2025, cadangan devisa Indonesia menurun US$4,6 miliar dari US$157,1 miliar menjadi US$152,5 miliar.

Kendati demikian, Nailul menilai intervensi Bank Indonesia berhasil membuat nilai tukar rupiah cukup stabil walaupun masih di titik tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat melemah akibat perang tarif yang menyebabkan pasar keuangan global bergejolak. Nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS usai Lebaran 2025. Dalam perdagangan pekan lalu, rupiah ditutup di level Rp16.520 per dolar AS pada Jumat, 9 Mei 2025.