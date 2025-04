Cadangan Devisa Naik, BI: Cukup untuk Bayar Utang Luar Negeri

TEMPO.CO , Jakarta - Bank Indonesia menyebutkan cadangan devisa negara meningkat pada 2017. Pada November 2017, cadangan devisa negara tercatat US$ 125,9 miliar.

Pada tahun sebelumnya 2016, cadangan devisa negara berada pada angka US$ 116,4 miliar. Pada 2017 berarti telah terjadi kenaikan cadangan devisa negara 8,1 persen.

Cadangan devisa negara memang mengalami kenaikan sejak beberapa tahun belakangan. Pada 2015 cadangan devisa negara berada di angka US$ 105,9 miliar, meningkat pada tahun berikutnya 2016 sebesar US$ 116,4 miliar. Pada 2017 ini, cadangan devisa negara berhasil menembus angka US$ 125,9 miliar.