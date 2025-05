Cara Ikut Program SisBerdaya dan DisBerdaya dari Dana, Kesempatan Menang Hadiah Total Rp 750 Juta

Olavina menjelaskan, SisBerdaya menyasar kategori mikro dengan pendapatan 10-30 juta per bulan. Kemudian juga menargetkan perempuan UMKM ultra mikro dengan pendapatan usaha berkisar 1-10 juta per bulan. Sementara program DisBerdaya hanya khusus untuk perempuan pemilik usaha yang penyandang disabilitas.

Senior Director, Government Affairs and Strategic Development for Indonesia and Philippines Ant International Wilson Siahaan mengapresiasi kehadiran program ini. Sebagai mitra Dana, perusahaannya akan menyokong kebutuhan finansial dalam program ini untuk peningkatan kapasitas bisnis perempuan pelaku usaha di Indonesia.