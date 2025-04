Catatan Sepekan Jungkat-Jungkit Harga Emas

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas belakangan menjadi sorotan global, terutama oleh investor dan masyarakat yang menilai bahwa emas merupakan salah satu aset lindung nilai terhadap inflasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami kondisi kenaikan harga emas yang cukup tajam, terutama emas Antam.

Sejak awal bulan April 2025, harga emas Antam mengalami kenaikan harga secara berkala. Pada 1 April 2025, harga emas Antam yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang mencapai Rp 1.826.000 per gram.

Sementara itu, pada awal April, harga emas per ons troy atau per 31,1 gram mencapai 3.350 dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar ADS di Rp 16.800, maka harga emas per gram mencapai Rp 1,8 juta.

Selama bulan April, pergerakan harga emas semakin mengkhawatirkan karena terus meningkat setiap harinya. Berikut pergerakan harga emas selama sepekan ini.

Senin, 21 April 2025

Harga emas Antam mencapai Rp 1.980.000 per gram. Bila dibandingkan dengan harga emas Antam pada 20 April 2025, maka harga emas mengalami kenaikan sebesar Rp 15 ribu. Harga emas Antam sehari sebelumnya mencapai Rp 1.965.000 per gram. Harga jual atau buyback emas Antam pada 21 April 2025 mencapai Rp 1.829.000 per gram. Harga buyback meningkat sejumlah Rp 15 ribu dibandingkan sehari sebelumnya.

Selasa, 22 April 2025

Pada 22 April 2025, harga emas Antam kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 2.016.000 per gram. Dengan harga emas tersebut, maka emas baik menjadi sebesar 36 ribu. Harga jual kembali atau buyback emas Antam pada 22 April 2025 mencapai Rp 1.865 per gram yang artinya naik sebesar Rp 36 ribu dibanding pada Senin. Namun, informasi terbaru mencatat bahwa emas Antam mengalami kenaikan kembali hingga mencapai titik tertinggi hingga Rp 2.039.000 per gram.

Rabu, 23 April 2025

Harga emas Antam pada Rabu, 23 April 2025 mencapai Rp 1.991.000 per gram. Maka demikian, harga emas Antam mengindikasikan penurunan setelah mencapai harga tertinggi pada Selasa.

Kamis, 24 April 2025

Harga emas Antam turun pada perdagangan Kamis, 24 April 2025. Harga emas Antam merosot sebesar Rp 22 ribu dibandingkan pada sehari sebelumnya. Harga emas 24 April 2025 mencapai Rp 1.969.000 per gram. Harga jual kembali atau buyback emas Antam juga turun menjadi Rp 22 ribu menjadi Rp 1.818.000 per gram.

Jumat, 25 April 2025

Harga emas Antam mengalami kenaikan harga kembali menjadi Rp 1.986.000 per gram. Bila dibandingkan dengan Kamis, maka harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp 17 ribu. Harga jual kembali atau buyback emas Antam mencapai Rp 1.835.000 per gram. Harga buyback emas Antam juga naik sebesar Rp 17 ribu dibandingkan Kamis.

6. Sabtu, 26 April 2025



Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau emas Antam pada Sabtu, 26 April 2025 turun menjadi Rp 1.965.000 per gram. Bila dibandingkan dengan kemarin, harga emas Antam hari ini turun sebesar Rp 21 ribu dari Rp 1.986.000 per gram.



Sukma Kanthi Nurani , Hendrik Khoirul Muhid , Annisa Febiola , Ilona Estherina , berkontribusi dalam penulisan artikel ini

