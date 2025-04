Celios Soroti Upah Rendah hingga PHK Buruh pada May Day 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti sejumlah permasalahan pada May Day 2025 atau Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei. Pada momen ini biasanya para pekerja akan turun ke jalan sembari berorasi menyampaikan aspirasi mereka.