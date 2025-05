TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer MatahariMall.com Hadi Wenas menanggapi dengan santai saat harga produk yang dijual di MatahariMall.com diklaim masyarakat lebih mahal dibanding platform e-commerce lainnya.



"Dalam setiap iklan, kami tidak pernah mengatakan produk kami murah. Murah is very dangerous word," kata Wenas di Lippo Kuningan, Kamis, 25 Februari 2016.



Menurut Wenas, hal yang paling berbahaya adalah saat mengatakan produk yang dijual itu murah. Sebab, Wenas menjelaskan, kalau semua produk berlomba untuk menjadi yang termurah, perusahaan-perusahaan akan bangkrut dalam waktu dekat. "Itu sangat berbahaya," ujarnya.



Wenas mengatakan yang ditawarkan oleh MatahariMall.com adalah produk dengan harga terbaik atau best price. Melalui harga tersebut, Matahari memberi biaya pengiriman nol rupiah. "Kami ingin meningkatkan pengalaman konsumen saat berbelanja dengan kami," ucapnya.



Wenas mengatakan, jika ingin mencari produk murah, tempatnya bukan di MatahariMall.com. Menurut dia, MatahariMall.com bukan tempat berbelanja dengan harga yang murah. "Kalau mau beli celana jins murah, silakan beli di Mangga Dua. We are mall," tutur Wenas.



Dia melanjutkan, sejauh ini Matahrimall.com terus berupaya meningkatkan pengalaman konsumen mereka. Poinnya, persaingan harga bukan menjadi prioritas penjualan.





LARISSA HUDA