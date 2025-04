Chandra Asri dan Glencore Rampungkan Akuisisi Saham Shell Singapore

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) bersama Glencore resmi menyelesaikan akuisisi saham Shell Singapore Pte. Ltd. (SSPL) di Shell Energy and Chemicals Park (SECP) yang kini bertransformasi menjadi Aster Energy and Chemicals Park di Singapura. Langkah ini dilakukan melalui CAPGC Pte. Ltd., perusahaan patungan antara Chandra Asri Capital Pte. Ltd. dan Glencore Asian Holdings Pte. Ltd.