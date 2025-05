Charoen Pokphand Bagi Dividen Rp 475,54 miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pakan ternak PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 475,54 miliar atau sekitar 25,89 persen dari laba bersih tahun buku 2015 yang sebesar Rp1,83 triliun.



"Dividen yang dibagikan itu setara dengan Rp 29 per saham," ujar Direktur Utama Charoen Pokphand Tjiu Thomas Effendy usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.



Ia mengatakan bahwa jumlah dividen itu mengalami kenaikan dari jumlah dividen yang dibagikan perseroan pada tahun buku 2015 lalu sebesar Rp 18 per saham, atau 16,90 persen dari laba bersih 2014.



Pembagian dividen yang meningkat itu, lanjut dia, menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek bsinis yang baik. Perusahaan dengan prospek yang baik akan menambah kepercayaan kepada para "stakeholder".



Dalam rangka menjaga kinerja perseroan, ia mengatakan bahwa perseroan menargetkan penjualan pada tahun 2016 ini naik 15 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp30,107 triliun.



"Strategi untk mencapai target itu yakni dengan menjaga hubungan baik dengan rekan dagang, saya kira itu yang paling penting dalam bisnis," ucapnya.



Ia menambahkan bahwa perseroan juga mengembangkan bisnis di bidang makanan dan minuman atau "food and beverage" (F&B). Saat ini, perseroan sedang fokus mengembangkan produk minuman teh jenis "white tea" bermerek Fiesta.



"Kita ini selalu dikenal sebagai perusahaan pakan dan anak ayam. Namun, 10 tahun lalu kita diversifikasi usaha ke makanan olahan ayam. Lalu, saat ini kita mulai merintis ke bidang baru ke minuman," katanya.



ANTARA