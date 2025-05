Chevron dan General Electric Komitmen Lanjutkan Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari kedua kunjungan di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan (one to one meeting) dengan sejumlah pengusaha negara tersebut.



Bertempat di Lee Drawing Room, Blair House, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Executive VP Chevron James Johnson. Pertemuan berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Selanjutnya Jokowi menerima Vice Chairman General Electric (GE) John Rice.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mendampingi Presiden Jokowi dalam keterangan persnya mengatakan, Chevron memberi penekanan beberapa hal. Pertama, Chevron 90 tahun ada di Indonesia ingin terus melanjutkan komitmen di Indonesia.



“Mereka punya 40.000 karyawan, 97 persen putra-putri Indonesia. Mereka komit untuk terus membangun kemampuan SDM di Indonesia,” kata Sudirman kepada wartawan di Blair House, Washington DC, AS, seperti dikutip di laman setkab, Selasa, 27 Oktober 2015.



Menurut Sudirman, beberapa proyek yang disiapkan termasuk yang besar IDD (Indonesia Deep Water Development), merupakan proyek terpenting. Dia beralasan dengan harga minyak kurang baik, Chevron harus meng-adjust perhitungan. “Begitu mereka mengajukan revisi POD (plan of development) pemerintah akan merespon. SKK Migas punya mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian,” kata Sudirman.



Presiden Jokowi, kata dia, menekankan perlunya berpikir jangka panjang karena minyak membutuhkan investasi jangka panjang. “Kita appreciate pada kehadiran Chevron yang cukup lama di Indonesia,” kata Sudirman.



Dalam kesempatan itu, lanjut Sudirman, Jokowi juga menjelaskan agresifnya debirokratisasi, mengingat 60 persen urusan perizinan di Kementerian ESDM sudah dipangkas, cara mengurus juga.



Terkait pertemuan dengan pimpinan GE, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, bahwa GE sudah lama berada di Indonesia bahkan joint venture dengan PLN. "Penekanannya dua, pertama akan terus menginvestasi resources di Indonesia terutama listrik 35 ribu MW. Proyek konkret yang paling cepat, membangun mobile generator, pembangkit ukuran 25 MW. Bisa ditaruh di daerah remote, dipindahkan kalau sudah koneksi jaringan nasional,” kata Sudirman.



Selain itu, dalam waktu 9 bulan sudah bisa terpasang 500 MW karena punya ready stock.” Sudah disepakati dengan PLN untuk melakukan itu,” kata Sudirman seraya menyebutkan, bahwa GE juga mendukung health care technology.



Saat menerima pimpinan Chevron dan GE itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebuayaan Indonesia Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Dubes RI di AS Budi Bowoleksono.

ALI HIDAYAT