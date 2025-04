Cicilan Emas BSI Tembus Rp 7,37 Triliun

TEMPO.CO , Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mencatat kinerja produk cicil emas per Maret 2025 tembus Rp 7,37 triliun atau meningkat 168,64 persen secara tahunan. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, kinerja produk Cicil Emas BSI didorong oleh harga emas yang konsisten naik.

Anton menjelaskan, pertumbuhan itu didukung pula oleh proyeksi harga emas yang masih meningkat baik dalam jangka menengah maupun panjang, terutama di tengah kondisi ekonomi global nan menantang. Secara jangka menengah, dia menyebut harga emas diproyeksikan naik hingga US$ 3.200 per troy ons, bahkan bisa mencapai US$ 4.500 per troy ons pada penghujung 2025.