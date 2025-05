Citilink Mulai Rasakan Dampak Pelemahan Rupiah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Citilink Indonesia Albert Burhan menyatakan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mempengaruhi pendapatan maskapainya. “Pasti berdampak,” kata Albert, seusai menghadiri pembukaan Garuda Indonesia Travel Fair, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 25 September 2015.



Biaya operasional Citilink, ujar Albert, sekitar 70 persen menggunakan dolar. Albert enggan mengungkapkan besarnya dampak pelemahan rupiah terhadap Citilink. “Tapi ada yang menolong sedikit karena harga minyak mentah dunia sedang menurun. Jadi mengkompensasilah,” ujar Albert.



Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah berada di kisaran 14,690. Padahal, pada penutupan Rabu, 23 September 2015, rupiah berada di posisi 14,623. Adapun minyak mentah dunia kini US$ 45,34 per barel. Sebelumnya, komoditas ini menyentuh US$ 40 per barel.



Di tengah pelemahan perekonomian global dan rupiah, Albert mengatakan, Citilink berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan. Musababnya, dengan kondisi seperti sekarang ini, menurut Albert, masyarakat enggan membelanjakan uangnya. “Spending orang lebih sedikit. Jadi, airline harus mulai banyak inovasi,” ujarnya.



Salah satu inovasinya, Albert menjelaskan, Citillink berupaya meningkatkan layanan carter. Strategi tersebut, ujar dia, masih akan dimatangkan. “Kalau bisa paket, ya, kita akan coba. Itu fokus kami,” ujarnya. Adapun target pendapatan Citilink di 2015 sebesar US$ 600 juta, Albert mengatakan, sudah hampir tercapai.



SINGGIH SOARES