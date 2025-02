Cristiano Ronaldo akan Terbang ke NTT Pakai Jet Pribadi, Ini Daftar Bisnisnya

Menurut Forbes, CR7 merupakan pemain sepak bola dengan gaji tertinggi sekaligus atlet dengan bayaran tertinggi nomor satu di dunia pada 2024. Pendapatan pria yang sempat bermain di klub Juventus, Real Madrid, dan Manchester United (MU) tersebut mencapai US$ 285 juta atau sekitar Rp 4,56 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) per 17 Oktober 2024.

Analisis platform pemasaran media sosial Hopper HQ, memperkirakan Cristiano Ronaldo sebagai pemengaruh (influencer) dengan bayaran paling mahal di Instagram. Dia diperkirakan mengantongi pendapatan rata-rata sebesar US$ 1,6 juta untuk satu konten bersponsor pada 2021.

3. Duta Produk

Melansir GeeksforGeeks, Ronaldo juga menandatangani kontrak kerja sama dengan berbagai merek. Adapun beberapa sponsor dan estimasi nilai kontraknya, antara lain Nike (US$ 20 juta - US$ 25 juta), Herbalife (US$ 20 juta - US$ 25 juta), DAZN (US$ 15 juta), Altice (US$ 10 juta), Clear (US$ 8 juta), TAG Heuer (US$ 11 juta), dan maskapai Emirates (US$ 7 juta).

4. Gim Video

Sebagai salah satu tokoh populer dalam dunia sepak bola, Ronaldo menjadi sosok yang dikenal dalam seri gim video (video game) FIFA milik EA Sports. Popularitasnya ditampilkan melalui gambar diri CR7 yang muncul pada bagian sampul gim.

5. Perhotelan

Cristiano Ronaldo juga menekuni bidang perhotelan. Bekerja sama dengan Pestana Hotel Group, dia membangun Pestana CR7 Lifestyle Hotels, yang menggabungkan akomodasi mewah dan pengalaman bertema sepak bola, dengan pendapatan sekitar US$ 200 juta.