Cukai Minuman Berpemanis akan Berlaku Tahun Ini

Lebih lanjut, Akbar menerangkan akan ada dua kondisi pengenaan cukai minuman manis ini, yaitu MBDK on trade dan MBDK off trade. Pentarifan MBDK on trade merujuk pada pengenaan cukai terhadap produk minuman manis berkemasan dari perusahaan atau pabrik. Sedangkan off trade mengacu pada minuman manis yang diperjualbelikan di gerai-gerai penjualan, seperti minuman kopi, boba, dan lainnya. “Nah, mana yang akan dikenakan? Ini kami masih pembahasan secara teknis,” kata dia.