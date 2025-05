Daewon Korea Jajaki Investasi Wisata di Lombok

TEMPO.CO , Mataram:Daewon Group menjajaki melebarkan sayap usahanya di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Perusahaan asal Korea Selatan yang memiliki bidang usaha konstruksi, mesin dan teknologi informasi ini, meminati bisnis di Lombok karena memiliki potensi menarik wisatawan.



CEO Daewon Group Park, Do Moon bersama politikus Partai Demokrat Max Sopacua bertemu Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi di kantornya, Rabu 3 Juni 2015. "Lombok lebih punya potensi menarik wisatawan dibanding Bali,’’ kata Park Do Moon.



Daewon Group adalah perusahaan Korea berskala internasional yang bergerak di bidang konstruksi, mesin, dan teknologi informasi yang sudah lebih 25 tahun yang lalu menjalin kerja sama dengan Indonesia. Menurut Park Do Moon, Daewon sudah melakukan banyak bisnis di Indonesia, tidak hanya bidang konstruksi namun juga yayasan bidang pendidikan dan kebudayaan.



Muhammad Zainul Majdi menyarankan Do Moon untuk menemui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan yang memiliki kewenangan investasi. ‘’Saya ingin memastikan proses investasi bersih, jelas, cepat sesuai prosedur dan tidak menyulitkan investor,’’ ujar Muhammad Zainul Majdi yang juga politikus Partai Demokrat.



Ia berpendapat bahwa minat Daewon Group memilih Lombok merupakan kesempatan yang bagus buat dan akan memberikan layanan terbaik. Sebab, investasi yang nyata masuk ke sini akan memberikan dampak yang positif membuka lapangan pekerjaan dan mendorong masyarakat Lombok untuk lebih maju.



